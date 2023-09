Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Bremen (kobinet) "Musik verbindet: Inklusion beim deutsch-polnischen Festival in Bremen", so lautet der Titel eines dreiminütigen Fernsehbeitrags des Magazin buten un binnen von Radio Bremen. "Der Förderverein für junge Musiker aus Polen und Deutschland veranstaltet in Bremen sein 7. Festival. Diesmal erstmals mit jungen Menschen mit Behinderung", heißt es zum Beitrag.

Link zum dreiminütigen Fernsehbeitrag