Berlin (kobinet) "'Angry Cripples' begehren auf: Denn es ist schwer, nicht sauer zu werden, wenn man behindert ist", so lautet der Titel eines Beitrags von Alina Buschmann, der am 22. September 2023 im Tagesspiegel veröffentlicht wurde. "Am liebsten nimmt man Behinderte gar nicht wahr. Und wenn doch, stellt man sie auf einen Sockel und findet sie inspirierend. Kann 'behindert' bitte endlich nur ein neutrales Merkmal sein?" heißt es in der Einführung des Tagesspiegel-Beitrags.

