IGEL-Podcast: Bilder für die Ohren – Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN wird barrierefrei

Cover des IGEL-Podcast zur Audiodeskription beim Musical Der König der Löwen

Foto: IGEL-Media

Hamburg / Bad Segeberg (kobinet) "Bilder für die Ohren – Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN wird barrierefrei", so lautet der Titel der aktuellen Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, hat sich bei diesem Podcast in vielerlei Hinsicht überboten. Er war nicht nur in Hamburg und hat das Musical über die Audiodeskriptions-App Earcatch verfolgt und getestet, sondern hat mit einer Reihe von Akteur*innen gesprochen. So ist eine umfassende Reportage entstanden, die einen sehr guten Einblick gibt, wie auch ein Musical mit einer guten Audiodeskription und passender Technik für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich gemacht werden kann.

„Mut, Investition und eine neue Zielgruppe vor Augen! Das ist nötig, wenn man innovativ sein will. Ist eine dauerhafte Audiodeskription innovativ? JA! Denn sie ermöglicht Menschen die blind oder sehbehindert sind selbstbestimmt und wann immer sie möchten ins Musical zu gehen. Eine interessante neue App macht dies möglich. Earcatch gibt es in allen App-Stores und ist sehr einfach herunterladbar. Ich war eingeladen worden von Stage Entertainment. Hier in dieser Episode gibt es viele Interviews und Eindrücke von dieser großartigen Entwickelung“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast