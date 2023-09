Logo: Die Neue Norm

München (kobinet) "Armut: Warum behinderte Menschen stärker davon betroffen sind", so lautet der Titel der aktuellen Ausgabe des Podcast DIE NEUE NORM des Bayerischen Rundfunks. "Was bedeutet Armut? Mehr Menschen mit Behinderung wissen das als Menschen ohne Behinderung, denn sie sind eher davon betroffen. Welche Konzepte gibt es?" heißt es in der Ankündigung des BR-Podcast.

Link zum 46minütigen Podcast DIE NEUE NORM vom 22. September 2023