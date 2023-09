Meilensteine Contergangeschädigter im Kölner Zoo

KÖLN (kobinet) Aus Anlass der Gründung des Bundesverband Contergangeschädigter als Selbsthilfevereins im Jahr 1963 durch Eltern contergangeschädigter Kinder lädt dieser Verein zu seinem Fest „Meilensteine“ zu seiner Jubiläumsfeier des 60jährigen Bestehens am 23. September 2023 in den Kölner Zoo ein. Rund 400 Gäste, darunter Betroffene, ihre Angehörigen und Freunde sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus Politik, Kultur und Gesellschaft, erwartet ein vielseitiges Programm aus Talk, Kultur und Politik und natürlich eine große Party auf der Nashornwiese und in der Direktorenvilla.

„Wir wollen zeigen, wie und wofür unsere Eltern und wir uns in den vergangenen 60 Jahren stark gemacht haben – wir uns sozusagen in ‚freier Wildbahn‘ zu unseren Rechten durchgekämpft haben und dies bis heute tun“, erklärt Udo Herterich, der Vorsitzende des Bundesverbands Contergangeschädigter, und fügt hinzu: „Welche Ort würde sich da besser eignen als der Kölner Zoo?“

„Natürlich feiern wir anschließend eine große Party – beim Mitsingkonzert mit Björn Heuser und auf der Tanzfläche mit DJ Mike O’Reilly“, kündigt Herterich an. „Zu Ehren unserer Eltern, die sich in Politik und Gesellschaft für uns und unsere Rechte eingesetzt haben. Zu Ehren unserer Wegbegleiter*innen, die uns bei unseren Anliegen stets unterstützt haben. Und nicht zuletzt zu Ehren unserer selbst, die wir trotz aller Kämpfe und Höhen und Tiefen nicht verlernt haben, das Leben zu genießen und zu feiern.“