3. Kongress Teilhabeforschung startet heute in Köln

Logo: 3 Kongress der Teilhabeforschung

Foto: 3 Kongress der Teilhabeforschung

Köln (kobinet) Der 3. Kongress Teilhabeforschung beginnt heute in Köln und findet am 21. und 22. September 2023 statt. Der Lehrstuhl für Pädagogik und Rehabilitation bei Menschen mit geistiger und komplexer Behinderung lädt in Kooperation mit dem Aktionsbündnis Teilhabeforschung zum 3. Kongress der Teilhabeforschung ein. Die Räumlichkeiten der Universität zu Köln bieten dafür den Rahmen. Unter dem Titel "Recht auf Teilhabe in allen Lebensbereichen!“ werden u.a. Erkenntnisse zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention thematisiert.

Als Kooperationspartner freuen wir uns, dass die Universität zu Köln den 3. Kongress der Teilhabeforschung 2023 ausrichtet. Unser besonderer Dank gilt Tobias Bernasconi, Caren Keeley und ihrem Team, die das möglich machen. Gedankt sei auch dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen für die Unterstützung der barrierefreien Gestaltung. Der Kongress Teilhabeforschung mit über 230 Teilnehmer:innen hat sich zum zentralen Ort des Austausches, der gegenseitigen Standortbestimmung und zu einem Impulsgeber für die Forschung im deutschsprachigen Raum entwickelt. Endlich können wir uns wieder persönlich begegnen! Neben einer wachsenden Bereitschaft Gemeinwesen inklusiv zu gestalten, lähmt oft das Beharrungsvermögen in der Alltagspraxis und in den Köpfen. Uns eint das Ziel, unter teils günstigen, teils widrigen gesellschaftlichen Bedingungen die individuelle und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen mithilfe von Forschung zu verbessern. Die Partizipation von Menschen mit Behinderungen in der Forschung sowie der Dialog zwischen Selbstvertreter*innen und Wissenschaftler*innen sind dabei unverzichtbar geworden. Das Netzwerk Aktionsbündnis Teilhabeforschung wurde 2023 in einen Verein überführt. So können wir effektiver nachhaltige Strukturen für den Austausch und die Interessenvertretung der Teilhabeforschung aufbauen. Wir wollen gemeinsam für die Teilhabe forschen und handeln. Werden Sie jetzt Mitglied im Aktionsbündnis Teilhabeforschung e.V.“, heißt es im Vorfeld des Kongresses von Prof. Dr. Friedrich Dieckmann, dem Vorsitzenden des Aktionsbündnis Teilhabeforschung e. V.

Link zu Infos zum Kongress