Abstimmen für den Bremer Fernsehpreis

Logo des Bremer Fernsehpreis

Foto: Bremer Fernsehpreis

Bremen (kobinet) Für den Publikumspreis des Bremer Fernsehpreises "Nah dran" wurden 28 Produktionen eingereicht. Noch bis zum 28. September 2023 kann man für seinen Favoriten abstimmen und an einer Verlosung teilnehmen. Annett Heinich aus Dresden empfiehlt die Stimme für den Beitrag Nummer 16 mit dem Titel Ehrenamt-Rollis über die Dresdener E-Rolli-Fußballer*innen abzugeben.

„Die Sportart ‚Powerchair-Football‘ kennen wohl die wenigsten. Kein Wunder, denn E-Rollstuhl-Fußball ist sehr aufwändig. Es verlangt den Spielern- und Spielerinnen alles ab. Die Sportart ‚Powerchair-Football‘ kennen wohl die wenigsten. Kein Wunder, denn E-Rollstuhl-Fußball ist sehr aufwändig. Es verlangt den Spielern- und Spielerinnen alles ab. Möglich ist dieser Sport aber nur, weil sich im Hintergrund viele Techniker um die Elektro-Rollstühle kümmern und dafür – ehrenamtlich – viel Zeit opfern, genau wie Trainer und Betreuer. Der Beitrag stellt die ‚Power Lions‘ und die ‚Power Cats‘ des SV Motor Mickten Dresden vor – ein Herzensprojekt, bei dem Menschen mit und ohne Behinderungen an einem Strang ziehen“, heißt es in der Beschreibung des Filmbeitrags von Adina Rieckmann, der im MDR Sachsenspiegel am 29.04.2023 gesendet wurde.

Link zur Abstimmung und weiteren Infos zu den Einzelnen Beiträgen