Landschaftsverbände auf der Rehacare erfolgreich

Der Stand der Landschaftsverbände war auf der Rehacare

Foto: LWL

DÜSSELDORF (kobinet) Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hatte sich auch in diesem Jahr in der Messe Düsseldorf auf der Rehacare präsentiert. Seit über 40 Jahren sind die beiden Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen auf der Messe als Team Inklusion vertreten. Von den insgesamt rund 30.000 Messegästen kam auch ein großer Teil zum Stand der Landschaftsverbände, der ein zentraler Anlaufpunkt der Messe war. Sie nutzten die Beratungsangebote und Publikationen, um sich zu informieren. Da Ansprechpersonen aus den verschiedenen Abteilungen vor Ort waren, konnten sie Fragen zu allen Lebensbereichen umfassend klären.

Eine Sitzfußball-Bolzbox zum Mitmachen sorgte für lauten Jubel und lockte mit „Action“ an den Stand. Im Mittelpunkt stand jedoch das Gespräch mit den Messegästen. Die Besucherinnen und Besucher mit und ohne Behinderung wurden zu verschiedenen Themen beraten, etwa zur Frühförderung für Kleinkinder, zu inklusiven Kindertageseinrichtungen, zu Menschen mit Behinderung im Beruf oder Themen der sozialen Teilhabe von Erwachsenen.

Am Stand der Landschaftsverbände gab es auch persönliche Einzelfallberatungen. So konnten Standbesucher mit den Fachleuten vor Ort klären, wer Kostenträger für ihr konkretes Anliegen ist. Oder die Mitarbeitenden des LWL und LVR konnten ihnen im direkten Dialog Entscheidungen erklären.