Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Wegsperren behinderter Kinder

Au am Inn (kobinet) Am 29. und 30. August 2023 hat der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen Deutschland vor allem wegen seiner Institutionalisierung und der damit verbundenen schlechten Bedingungen für behinderte Menschen kritisiert. Einem Bericht von BR24 des Bayerischen Rundfunks zufolge ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Traunstein gegen das Kinderheim "Haus Maria“ in Au am Inn wegen Freiheitsberaubung. "Es sollen Genehmigungen für die geschlossene Unterbringung der geistig behinderten Kinder gefehlt haben", heißt es in dem BR24-Bericht.

„Die Einschlussprotokolle und Tagespläne, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegen, erinnern eher an ein Gefängnis als an ein Kinderheim. Ein Novembertag im Leben eines Jungen beginnt beispielsweise damit, dass er morgens eine Stunde in sein Zimmer eingesperrt wird und alleine frühstückt“, heißt es u.a. in dem Bericht von BR24.

