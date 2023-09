IGEL Trifft Sonntag: Feedback-Podcast zu 10 mal Besser

Cover: IGEL Trifft Sonntag 10 mal Besser - Feedbackrunde

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) Nach einer kurzen Pause im August sind sie wieder da: Jennifer Sonntag und Sascha Lang. Wie an jedem dritten Sonntag im Monat hieß es beim Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) am 17. September 2023 mal wieder IGEL Trifft Sonntag. In einer Feedbackrunde zur vierten Ausgabe der Podcast-Reihe als es darum ging, warum behinderte Menschen vermeintlich immer besser sein müssen als Nichtbehinderte, beschäftigen sich die beiden Medienmacher*innen vertieft mit dem Thema under dem Motto "10 mal Besser - Die Feedbackrunde".

„Jeden 3. Sonntag im Monat erscheint Sonntag Trifft IGEL, mit Ausnahme vom August. In unserer 4 Episode beschäftigten wir uns mit dem Thema ’10 Mal Besser‘ warum wir Menschen mit Behinderung immer gefordert sind, über unsere Grenzen hinaus zu gehen.Teils fordern wir das selber von uns, teils werden wir vom Umfeld getrieben, teils sind es Glaubenssätze die wir von Kind an eingefläut bekommen. Selten hat eine Ausgabe unseres Talks soviel Feedback ausgelöst. Wir möchten uns bedanken für euer Feedback zu all unseren Episoden. Wir freuen uns auf Inputs, auf eure Meinungen, auf euren kritischen Blick. Da es bei dieser Ausgabe soviel Feedback gab, entschlossen wir uns, eine Feedbackrunde zu installieren. Wir haben eure Feedbacks gesammelt und besprechen sie in dieser Ausgabe. Dass sich dadurch wieder neue Perspektiven auftun, das versteht sich von selbst. Jennifer Sonntag hat alle Feedbacks zusammengestellt und gemeinsam besprchen wir sie. Gute Unterhaltung.Feedbacks zur Feedbackrunde gerne wieder an uns. Mehr zu uns gibt es hier: www.Jennifer-Sonntag.de und IGEL: http://www.igelmedia.com„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode von IGEL Trifft Sonntag.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast IGEL Trifft Sonntag

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast