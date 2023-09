Cover des IGEL-Podcast mit Kevin Kleiber

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Vom Heimscheißer zum Weltenbummler – Mobilität beginnt im Kopf". So lautet nicht nur der Titel eines neuen Buches von Kevin Kleiber, sondern so hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, auch die aktuelle Ausgabe des Podcast getitelt. Dabei sprach Sascha Lang mit dem frischgebackenen Buchautor, Aktivist, Projektleiter und Weltenbummler Kevin Kleiber. Dieser stellt übrigens am 16. September sein Buch auf der Rehacare am Stand des Vereins Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit (bezev) vor, mit deren Unterstützung er seinen Freiwilligendienst in Mexico machen konnte.

„Früher traute er sich nicht vor die Tür – Heute schreibt er ein Buch. Früher musste man ihn motivieren, in die Welt hinaus zu gehen – heute ist er Weltenbummler. Der Kopf spielt hierfür eine große Rolle, sagt Buchautor, Aktivist, Projektleiter und Weltenbummler Kevin Kleiber. ‚Ich habe eine Einschränkung, die mich behindert“, stellt der Rollstuhlfahrer klar. Sein Buch ist autobiografisch. In unserem Podcast geht es viel um Selbstbewusstsein und wie man sich selber mal gerne einen Arschtritt geben darf. Vorgestellt wird sein Buch am 16.9.2023 auf der Rehacare in Düsseldorf: Stand – Halle 06 / 6F23 – Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. – bezev“, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast mit Kevin Kleiber.

Das Buch bestellen kann man hier: https://mobilitaet-beginnt-im-kopf.jimdosite.com/?fbclid=PAAaa56r2ejBAGHYTd9gPL3EwJ72RvN8JXgPLYbCn4PdHwe-ncKO4otKCtBZc_aem_AdrdZVmRZtcSJWV1cGkjUK75ImCiHgIb3vdkXmfS8OKSV6ANh00nyv_LGRN8oD7HbPI

Link zum IGEL-Podcast mit Kevin Kleiber

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Kevin Kleiber nimmt übrigens auch an der Weiterbildung des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) zum Empowerment zur Selbstvertretung teil, um sich besser in die Politik und in Gremien einbringen zu können. Die Ausschreibung für Bewerbungen für den nächsten Weiterbildungsblock läuft derzeit.

Link zu weiteren Infos zu den Bewerbungsmöglichkeiten zur Weiterbildung zum Empowerment zur Selbstvertretung und zur Online-Infoveranstaltung dazu am 29. September um 16:00 Uhr