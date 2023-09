Dank Earcatch App wird König der Löwen-Musical für Sehbeeinträchtigte barrierefrei

Bild vom Musical Der König der Löwen

Foto: Deen van Meer

Hamburg (kobinet) Nach Ansicht von Sascha Lang ist es ein bedeutender Schritt in Richtung inklusives Musicaltheater, dass mit Hilfe der Audiodeskriptions-App ”Earcatch” nun der Besuch des Disney Musicals Der König der Löwen auch für Menschen mit Seheinschränkungen intensiver erlebbar wird. "Earcatch“ bietet bereits seit 2015 Audiobeschreibungen für Filme und Fernsehserien an. Nun wurde diese Technologie auch für Theateraufführungen innovativ weiterentwickelt. Durch die App wird es möglich, dass jede Show von Disneys Der König der Löwen für Menschen mit Sehbeeinträchtigung erlebbar wird. Die Nutzung einer solchen Technologie ist bislang in Deutschland einzigartig, da Audiodeskriptionen in Theatern bislang nur für ausgewählte Aufführungen live gesprochen werden, heißt es in einer Presseinformation von Stage Entertainment Germany.

Da bei einer live gespielten Show die Einsätze für die Darsteller:innen immer variieren, war der Ausbau einer neuen Synchronisationstechnologie erforderlich. Die Audiodeskription wird dabei an sogenannte „Cues“, den Einsatzzeichen für Ton-, Licht- und Bühnentechnikern, gekoppelt. Dadurch werden die Audioinhalte automatisch und stets synchron mit der Show auf dem eigenen Smartphone über Kopfhörer abgespielt. Eingesprochen wurde die Audiodeskription für Disneys Der König der Löwen von Schauspieler Benito Bause. Während Pausen im Gesang oder Dialog beschreibt seine Stimme visuelle Elemente wie Charaktere, Gesichtsausdrücke, Gestiken und Bewegungen sowie Positionen der Schauspieler:innen. Benito Bause erklärte dazu: „Barrierefreiheit im Theater ist ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich finde es wichtig, dass Kunst möglichst für alle Menschen zugänglich gemacht wird. Audiodeskription für Menschen mit Seheinschränkungen ist ein großartiger Schritt in diese Richtung. Es war eine schöne Erfahrung, die Audiodeskription für Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN einzusprechen und das Geschehen auf der Bühne und die Magie der Show in Worte zu fassen. Ich bin dankbar, dass ich einen Beitrag dazu leisten darf, dass dieses Musical nun für noch mehr Menschen intensiver erlebbar wird.“

Am 13. September wurde die App erstmals einem größeren Publikum präsentiert. Ca. 30 blinde oder seheingeschränkte Besucher:innen lobten nicht nur die enorme Steigerung ihrer Teilhabe am Bühnengeschehen, sondern auch die Einfachheit in der Anwendung der App. Schon vor dem Show-Besuch bietet diese vertiefende Audio-Schilderungen zum Stück selbst, zum Kostüm- und Bühnenbild und zu einzelnen Rollen. Die App ist gratis und benötigt nur Sekunden für den Download auf ein Smartphone. Alle Infos hierzu werden auf der Stage Entertainment Website blindengerecht beschrieben:

https://www.stage-entertainment.de/musicals-shows/disneys-der-koenig-der-loewen-hamburg/audiodeskription

Das Angebot der Audiodeskription richtet sich an rund 1,2 Millionen blinde und sehbehinderte Menschen, die es laut Schätzungen und Hochrechnungen in Deutschland gibt. Die Zahlen beruhen auf Erhebungen der WHO für andere Länder und werden für Deutschland hochgerechnet und angenommen, da genaue Daten zu blinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland nicht erhoben werden.

Simone Linhof, Artistic Producer und Leiterin der Arbeitsgruppe Diversität & Inklusion bei Stage Entertainment Deutschland erklärte: „Es macht mich sehr glücklich, welche Verschönerung des Musical-Erlebnisses wir allen Menschen mit Seheinschränkungen dank der App bieten können. Ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer vielfältigen Diversitäts- und Inklusionsprojekte bei Stage!“ Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN ist das erste Musical von Stage Entertainment, das mit einer Audiodeskription erlebt werden kann. Eine Ausweitung auf andere Shows ist konkret in Planung.

Der große Erfolg der Disney Show

Seit mehr als 21 Jahren berührt Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN in Hamburg Millionen von Herzen und ist auch heute noch Abend für Abend ausverkauft. Und das nicht ohne Grund. Kaum ein Musical verbindet Tanz, Gesang und Schauspiel auf so vollendete Weise. Unerreicht: Die Magie, mit der Julie Taymor Menschen und Puppen eins werden lässt. Die Kreativität, mit der aus einem Zeichentrickfilm eigenständige und überwältigende Theaterbilder entstehen. Die musikalische Schönheit, die aus dem Zusammenspiel von Elton John und Tim Rice, sowie Lebo M. und Hans Zimmer zu Tränen rührt. Kein Musical richtet sich an ein größeres Zielpublikum: nämlich an alle. Viel Geschick, Herzblut und Leidenschaft machen die Show zu einem der beliebtesten Musicals der Deutschen, für das sie aus allen Regionen der Bundesrepublik anreisen. Das macht das Musical auch zu einem der größten kulturtouristischen Aushängeschilder Hamburgs, heißt es in der Presseinformation von Stage Entertainment Germany.

Weitere Infos: Disneys Der König der Löwen – Stage Theater im Hafen – Tickets auf musicals.de oder telefonisch unter 01805-4444 (0,14 €/Min. aus allen deutschen Netzen)

Vorstellungszeiten: Dienstag 18:30 Uhr, Mittwoch 18:30 Uhr, Donnerstag 20:00 Uhr, Freitag 20:00 Uhr, Samstag 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, Sonntag 14:00 Uhr und 18:30 Uhr