Filmvorführung in Bremen: Himmel und Mehr – Dorothea Buck auf der Spur

Bremen (kobinet) "Himmel und Mehr – Dorothea Buck auf der Spur“, so lautet der Titel einer Filmvorführung und Gesprächsrunde am 11. Oktober 2023 von 16.30 bis 19.45 Uhr im Kommunalkino "City 46“, Birkenstr. 1 in 28195 Bremen. Gemeinsam mit dem Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Bremen und dem Kommunalkino City 46 lädt der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, zur Filmvorführung mit anschließender trialogischer Gesprächsrunde ein.

„Die Veranstaltung ist kostenlos und eingeschränkt zugänglich zu erreichen. Eine Induktionsschleife ist im Kinosaal vorhanden. Der Film ist leider in keiner barrierefreien Fassung erhältlich. Bitte melden Sie sich über das Anmeldeformular, per E-Mail [email protected] oder telefonisch +49 421 361 18181 bis zum 30. September 2023 an“, heißt es in der Ankündigung.

Link zur Ankündigung der Veranstaltung