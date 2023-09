Rehacare: Landesregierung präsentiert Unterstützungsangebote

Logo: REHACARE 2023

Düsseldorf (kobinet) Ab heute, vom 13. bis zum 16. September 2023, stellt die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auf der Rehacare in Düsseldorf eine große Bandbreite an Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf vor. Am Landesstand (Halle 6, D 15) stehen Expertinnen und Experten für alle Fragen zur Inklusion in Ausbildung und Beruf bereit. Die Rehacare ist die weltweit größte Fachmesse für Rehabilitation und Pflege und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Selbstbestimmt leben", heißt es in einer Presseinformation der nordrhein-westfälischen Landesregierung zum heutigen Messestart.

„Teilhabe an der Gesellschaft bedeutet auch Teilhabe am Arbeitsleben. Es muss uns gemeinsam gelingen, mehr Menschen mit Behinderungen den Weg in reguläre Arbeit zu ebnen. Auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels braucht es bei der Integration in Arbeit ein schnelles Tempo und kreative Lösungen. Talente schlummern überall, sie müssen nur erkannt und gehoben werden. Das ist auch ein erklärtes Ziel unserer #FachkräfteoffensiveNRW. Mir ist wichtig, dass Ratsuchende direkte und unbürokratische Hilfe erhalten. Die Rehacare als Publikumsmesse bietet dazu eine gute Gelegenheit“, erklärte der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann.

Am Landesstand informieren Fachleute verschiedener Ministerien über Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in den Behörden und Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Auch Unterstützungsangebote für Betroffene und Unternehmen zur Arbeitsmarktintegration werden vorgestellt.

Das Team des Pflegewegweisers NRW informiert am Landesstand zudem über Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und über Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige. Bei Fragen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf oder zur Pflegeselbsthilfe erhalten Ratsuchende ebenfalls Informationen aus „erster Hand“. Ansprechpartner der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, der Stiftung Taubblind Leben und des elektronischen Gesundheitsberuferegisters helfen bei Fragen zu Förderung des Wohnens für Menschen mit Behinderung, Kommunikation und Mobilität bei Taubblindheit oder zum elektronischen Heilberufeausweis weiter.

Die Thementische des Messestandes der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in der Übersicht: https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/rehacare_2023_standuebersicht.pdf

Das breitgefächerte Angebot am Landesstand wird durch ein informatives Mitmach-Programm abgerundet: https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/rehacare_2023_mitmach-programm.pdf

Die Landesregierung hat eine Fachkräfteoffensive gestartet, um mit neuen, verbesserten und verstetigten Angeboten und Kooperationen, dem akuten und drohenden Fachkräftemangel zu begegnen. Die bessere Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt ist dabei ein wichtiges Handlungsfeld. Denn hier besteht ein erhebliches Potenzial für den Arbeitsmarkt und die Verwirklichung von gesellschaftlicher Inklusion.