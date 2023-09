Nachgefragt in Sachen Barrierefreiheit bei Bus und Bahn

EU-Schwerbehinderung

Foto: EU-Schwerbehinderung

Berlin (kobinet) Was muss sich in Sachen Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr wirklich ändern? Dieser Frage geht das Online-Nachrichtenmagazin EU-Schwerbehinderung in einem aktuellen Beitrag inklusive Videobeitrag nach. Am 8. September 2023 gab es dazu eine Diskussionsrunde im Rahmen einer Veranstaltung der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag. Welche Maßnahmen seitens der Bundesregierung angedacht sind und wie diese angegangen werden sollen, dass stellten die Abgeordneten Stephanie Aeffner und Stefan Gelbhaar von den Grünen gegenüber EU-Schwerbehinderung exklusiv dar.

Link zum Beitrag von EU-Schwerbehinderung mit dem Video

Interview von EU-Schwerbehinderung