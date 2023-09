DGS Symbol Gebärdensprache

Foto: public domain

Landshut (kobinet) "Sabine Fries ist die erste gehörlose Professorin in Deutschland und unterrichtet den Nachwuchs an Gebärdensprachdolmetschern. Ihre Lebensleistung ist einzigartig – auch dank familiärer Unterstützung", titelt Gabriele Ingenthron vom Evangelischen Pressedienst einen Beitrag, der in der Online-Ausgabe der Evangelischen Zeitung erschienen ist und auf den Sabine Lohner die kobinet-nrachrichten aufmerksam gamcht hat.

„Wer Sabine Fries beim Sprechen – besser Gebärdenreden – zusieht, hat den Eindruck, die gehörlose Frau schon lange zu kennen. Ihre Nase kräuselt sich, der Mund verzieht sich, ihre Augen gehen weit auf. Alles in rasant schneller Abfolge. Gleichzeitig malen ihre Hände Zeichen und Bilder in die Luft, als würde sie die Worte unterfüttern mit Nuancen des Gedachten. Reden auf dreidimensionale Art: hochkomplex und faszinierend. Das ist Gebärdensprache. Auf Hörende wirkt es anstrengend, für Gehörlose ist es Alltag – der Alltag von Sabine Fries“, heißt es in der Einführung des Beitrags. Die gehörlose Professorin unterrichtet an der Hochschule in Landshut den Nachwuchs an Gebärdensprachdolmetschern.

