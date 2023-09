Infoveranstaltung zur Weiterbildung zum Empowerment zur Selbstvertretung

bifos-Logo: Empowerment zur Selbstvertretung

Foto: bifos

Mainz (kobinet) Das Projekt "Empowerment zur Selbstvertretung“ des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) läuft auf Hochtouren. Die Teilnehmenden arbeiten intensiv an Ihren Projekten und das bifos bereitet die nächsten Weiterbildungen für die Jahre 2024 und 2025 vor. Für die Weiterbildung 2024 kann man sich noch bis zum 31. Oktober 2023 bewerben. Für Interessierte am nächsten Weiterbildungsblock bietet das bifos eine Info-Veranstaltung für die Weiterbildung 2024 an. Diese findet am 29. September um 16:00 Uhr online statt. Darin wird auch eine Teilnehmerin aus diesem Jahr von ihren Erfahrungen und Eindrücken berichten, teilte die Projektleiterin des bifos Ellen Kubica mit.

Auf der Internetseite www.empowerment-zur-selbstvertretung,de gibt es Informationen zu den Bewerbungsvoraussetzungen, Hinweise zu den Präsenzteilen und zu den Kosten. Hier kann man auch den Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) und die kobinet-Berichterstattung zum ersten Präsenzwochenende nachlesen.IGEL-Podcast zur Weiterbildung zur Stärkung der Selbstvertretung | kobinet-nachrichtenhttps://kobinet-nachrichten.org/2023/06/16/praesenzschulung-zum-empowerment-zur-selbstvertretung-hat-begonnen/.

Zur Online-Info-Veranstaltung zur Weiterbildung 2024 kann man sich bei Ellen Kubica anmelden bzw. sich für die Weiterbildung bewerben – E-Mail: [email protected]. Für Fragen zu dem von der Aktion Mensch geförderten Projekt, steht Ellen Kubica gerne auch telefonisch zur Verfügung unter: 0160/ 12 80 4 88.

Link zu weiteren Infos zur Infoveranstaltung