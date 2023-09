Gedenken an Tod von Ilja Seifert vor einem Jahr

Grab von Ilja Seifert am 10.9.23

Foto: privat

Berlin (kobinet) Zum ersten Todestag von Dr. Ilja Seifert trafen sich am 10. September 2023 Familienangehörige und Freunde am Grab von Ilja Seifert auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. André Nowak trug zwei Gedichte von Ilja Seifert und ein Gedicht von jetzigen IB&P-Vorsitzenden Dr. Karsten Lippmann vor, wie es in einem Bericht auf Facebook heißt. Am 10. September 2022 ist Dr. Ilja Seifert, der sich u.a. jahrzehntelang in der Behindertenpolitik engagiert hat, 71jährig verstorben.

Link zur Facebookseite von André Nowak mit den Gedichten

Kurz nach dem Tod von Ilja Seifert hatte Sascha Lang vom Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) eine Sonderausgabe im Gedenken an Ilja Seifert veröffentlicht.

Link zum Podcast