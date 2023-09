Güstrow (kobinet) "Im Fokus – aktuelle Themen im Talk – Thema: Inklusion und Vielfalt", so lautet der Titel einer 45minütigen Sendung von Güstrow TV. Darauf hat Torsten Schumann, der sich in Güstrow für Inklusion stark macht und an der Sendung mitgewirkt hat, die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

Link zur Sendung auf Güstrow TV