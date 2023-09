Inklusion braucht 100%

Logo: NDR

Foto: NDR

Loccum (kobinet) Gestern Abend, wenige Minuten vor Mitternacht, berichtete Pastorin Annette Behnken in der ARD-Reihe „Wort zum Sonntag“ von dem kurzen Leben mit ihrem behinderten Kind. Sie berichtete von der Wirkung ihres Kindes auf ihre Umgebung. Ihre zentrale Botschaft in der knapp vierminütigen Sendung: „Alle Menschen, uneingeschränkt, müssen an allen Bereichen des Lebens teilhaben können. Punkt, aus. Klare Sache. Inklusion ist ein Menschenrecht!“

Sie registriert Aussonderungsbemühungen in Teilen unserer Gesellschaft. „Das ist Selektion. Das ist menschenverachtend. Das hatten wir schonmal. Und ich habe Angst, wie lange nicht, dass wir an dieser Stelle nicht mehr wachsam sind. Lassen Sie uns alle aufpassen.“