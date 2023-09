Politische Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung stärken

Logo: REHACARE 2023

Foto: REHACARE

Düsseldorf (kobinet) Das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben (KSL) Düsseldorf lädt gemeinsam mit Politisch Selbstbestimmt Leben (PSL) NRW am 13. September 2023 von 10.45 bis 11.45 Uhr zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema "Politische Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung" in den Treffpunkt Rehacare ein. Viele Menschen mit Beeinträchtigung sind oftmals von der politischen Teilhabe ausgeschlossen. Häufig sind es bauliche Barrieren, es mangelt aber auch beispielsweise an Gebärdensprachdolmetscher*innen oder Übersetzungen in Leichter Sprache. Das KSL.Düsseldorf und PSL NRW setzen sich dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigung Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen bekommen.

Auf der Rehacare informiert Jörg Rodeike, Projektleiter und Referent für Politische Partizipation beim KSL.Düsseldorf, über Möglichkeiten der politischen Teilhabe und die Angebote des KSL.Düsseldorf. Emanuel Stadler, Vorstandsmitglied von PSL NRW, stellt den Verein und seine Ziele vor. Fragen und Diskussionen im Plenum sind ausdrücklich erwünscht.

Der Treffpunkt Rehacare ist der soziale, gesellschaftliche und politische Mittelpunkt der Messe. Er befindet sich in Halle 6 auf dem Düsseldorfer Messegelände. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zutritt ist mit der normalen Messe-Eintrittskarte möglich. Ein Gebärdensprachdolmetscher ist vor Ort. Ebenfalls in Halle 6 sind an allen vier Messetagen vom 13. – 16. September die KSL.NRW am Stand des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW vertreten.

Weitere Infos gibt’s unter: https://www.rehacare.de/de/programm/treffpunktrehacare