Assistenzhunde sind wichtige Partner, die Leben retten können

Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer

Foto: Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz

Mainz (kobinet) "Als Helfer auf vier Pfoten sind Assistenzhunde für Menschen mit körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen wichtige Begleiter im Alltag. Sie dürfen ihre Halterinnen und Halter auch dorthin begleiten, wo andere Haustiere sonst draußen bleiben müssen, beispielsweise im Supermarkt, beim Friseur oder in der Arztpraxis. Mit dem deutlich sichtbaren und bundeseinheitlichen Kennzeichen sind Assistenzhunde künftig auch für alle als solche erkennbar“, erklärte der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer in Mainz, wo er der ersten Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft in Rheinland-Pfalz das offizielle Abzeichen und den zugehörigen Ausweis überreichte.

„Assistenzhunde sind wichtige Partnerinnen und Partner, die Leben retten können. Ein Assistenzhund hilft dabei, den Alltag zu vereinfachen, ist ein verlässlicher Begleiter in herausfordernden Situationen und führt Menschen aus der sozialen Isolation und rein ins Leben. Sie erfüllen damit auch eine wichtige soziale Funktion für ihre Menschen“, erklärte Minister Schweitzer.

Assistenzhunde signalisieren gesundheitliche Notlagen und leisten anwendungsorientierte Hilfe für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Je nach Einsatzbereich und persönlichen Bedürfnissen sind die trainierten Hilfeleistungen sehr unterschiedlich. So haben Signalhunde die wichtige Aufgabe, Menschen mit chronischen Krankheiten wie Diabetes auf drohende Unterzuckerung oder Gehörlose auf Geräusche aufmerksam zu machen. Servicehunde unterstützen Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) darf Personen, die in Begleitung ihrer Assistenzhunde unterwegs sind, der Zutritt zu öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Anlagen nicht verwehrt werden. Dazu gehören etwa Einzelhandel und Gastronomie sowie Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen. Die Assistenzhundeverordnung (AHundV), die zum 1. März 2023 bundesweit in Kraft getreten ist, sieht eine bundeseinheitliche Kennzeichnung für Assistenzhunde vor. Mit dem sichtbaren Abzeichen und einem Ausweis für die Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft wird gewährleistet, dass diese jederzeit als solche erkannt wird. Das Abzeichen kann beispielsweise auf einer Kenndecke, dem Hundegeschirr oder am Halsband sichtbar befestigt werden. Der Ausweis kann bei Bedarf vorgezeigt werden.

Zur Anerkennung als Assistenzhund ist eine verpflichtende Prüfung notwendig. Welche Anforderungen für die Prüfung und Anerkennung als Assistenzhund zu erfüllen sind, regelt die Assistenzhundeverordnung. Mehr Informationen zur Anerkennung und Kennzeichnung von Assistenzhunden gibt es auf den Seiten des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums.