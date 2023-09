Dabei mit inklusivem Team beim Mainzer Firmenlauf

Logo: 30 Jahre ZsL Mainz Selbst.Bestimmt.Leben

Foto: ZsL Mainz

Mainz (kobinet) Am 11. Juli hat das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen Mainz (ZsL) sein 30jähriges Bestehen auf einem zentralen Platz in der Mainzer Innenstadt gefeiert. Am 14. September zeigt das ZsL nun erneut im Herzen der Mainzer Innenstadt mit einem inklusiven Team, dass Inklusion im Sport gelingen kann und Spaß macht. Einige Aktive aus dem ZsL nehmen am Mainzer Firmenlauf teil. "Unser buntes Team besteht aus Kolleg*innen mit und ohne Behinderungen. Auch Carsten Trimpop, Vorstandsmitglied, ist mit dabei. Unser Ziel: gemeinsam ans Ziel kommen und für mehr Inklusion im Sport werben."

Los geht es am Donnerstag, 14. September, um 18:30 Uhr. Start und Ziel sind an der Großen Bleiche / Ecke Bauhofstraße. Die 5 km lange Laufstrecke führt dann durch die Mainzer Innenstadt. Allgemeine Infos zur Veranstaltung gibt es auf der Internetseite des rocon Firmenlaufs Mainz. „Wir freuen uns auf den Lauf. Und wir freuen uns ganz besonders über alle, die vorbeikommen und uns anfeuern! Mit unseren 30 Jahre-Jubiläums-T-Shirts sind wir gut zu erkennen“, heißt es vonseiten des Teams des ZsL Mainz.