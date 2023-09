Wenn der Aufzug bei Hitze stoppt

Bild vom Aufzug in Berlin, der bei Hitze stoppt

Foto: rbb

Berlin (kobinet) Der Sommer hat sich in Deutschland mit Termperaturen um die 30 Grad wieder zurückgemeldet. Das ist nicht für alle gut, vor allem, wenn in Berlin ein Aufzug bei Hitze abgeschalten wird. Der rbb ist der Sache mit einem Kurzvideo nachgegangen und hat mit Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), der selbst einen Rollstuhl nutzt und auf Aufzüge angewiesen ist, einen Blick auf das Thema geworfen.

Link zum rbb-Fernsehbeitrag mit Alexander Ahrens vom 4. September 2023