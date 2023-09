SPD-Werkstatträtekonferenz: Wie geht es weiter mit den Werkstätten?

Logo SPD

Foto: SPD

Berlin (kobinet) Die mittlerweile 16. Werkstatträtekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion findet dieses Jahr unter dem Motto "Entgelt und Arbeitsmarkt - Wie geht es weiter mit den Werkstätten?" am 18. September 2023 von 10:30 Uhr bis 14:45 Uhr im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags statt. Während die Präsenzveranstaltung schon ausgebucht ist, ist die digitale Teilnahme möglich. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich. "Am 18. September 2023 erfolgt die Übertragung der Veranstaltung direkt hier auf: www.spdfraktion.de/werkstaetten", heißt es in der Ankündigung der SPD-Bundestagsfraktion.

Liebe Werkstatträtinnen und Werkstatträte, die Ergebnisse der sogenannten Entgelt-Studie liegen in Kürze vor. Schon die Zwischenberichte belegen, dass das bestehende Entgeltsystem nur wenig transparent und nicht existenzsichernd ist. So beziehen Werkstattbeschäftigte etwa zu gleichen Teilen entweder eine Erwerbsminderungsrente oder Leistungen der Grundsicherung. Zudem ergeben sich zwischen den Werkstätten große Entgeltunterschiede, da die Steigerungsbeträge sehr unterschiedlich ermittelt werden und vom Arbeitsergebnis der Werkstatt abhängen. Zudem kamen die Forschenden bereits zu dem Ergebnis, dass die Übergangsbedingungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nur unzureichend sind. Das Fehlen der Möglichkeit zum Erwerb anerkannter Qualifizierungen ist hier nur beispielhaft zu nennen. Um die Weiterentwicklung der Werkstätten, und damit Ihrer Arbeitsplätze, kritisch zu begleiten, wollen wir mit Ihnen die Ergebnisse der sogenannten Entgeltstudie betrachten und diskutieren. Zudem wollen wir gemeinsam darüber sprechen, was ein Entgeltsystem zukünftig leisten soll und wie Übergänge auf den sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt für diejenigen ermöglicht werden können, die diesen Schritt tun wollen. Sie vertreten deutschlandweit etwa 320.000 Werkstattbeschäftigte und deshalb sind Ihre Perspektiven für die SPD-Bundestagsfraktion unverzichtbar. Wir laden Sie also herzlich dazu ein, vor Ort oder digital dabei zu sein und mitzudiskutieren. Wir freuen uns auf den Austausch“, heißt es in der Einladung der SPD-Bundestagsfraktion.

Link zur weiteren Infos zur Veranstaltung