Pläne für europäischen Behindertenausweis werden vorgestellt

Foto: gemeinfrei

Brüssel (kobinet) "Heute, am 6. September 2023, ist es endlich so weit. Seit ich 2019 ins EU-Parlament gewählt wurde, fordern wir GRÜNEN und ich endlich die Einführung eines Behindertenausweis, der in der gesamten EU gültig ist. Das Warten hat ein Ende. Endlich wird der Vorschlag der EU-Kommission dazu vorgestellt. Das stimmt mich hoffnungsvoll, weil das bedeutet, dass der Textvorschlag höchstwahrscheinlich auch noch in diesem Jahr im Europäischen Parlament überarbeitet und abgestimmt wird, sodass wir hoffentlich bald den EU-Behindertenausweis in der Hand halten können." Dies berichtet der Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament, Katrin Langensiepen, und weist auf eine Pressekonferenz hin, die heute um 12:00 Uhr zur Vorstellung der Pläne von der EU-Kommission durchgeführt wird.

Die Pressekonferenz der EU-Kommission kann man in verschiedenen Sprachen am Mittwoch, den 6. September um 12:00 hier verfolgen: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20230906 – mit internationaler Gebärdensprache

Link zu den bisherigen Forderungen von Katrin Langensiepen zum europäischen Behindertenausweis:

https://www.katrin-langensiepen.eu/de/article/301.freizügigkeit-für-alle-eu-behindertenausweis.html