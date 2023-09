Erstes Job-Speed-Dating in Stuttgart

No body found to use for abstract...

Foto: ZsL Stuttgart

Stuttgart (kobinet) Am 4. Oktober 2023 findet im Generationenhaus Stuttgart Heslach das erste Job-Speed-Dating für behinderte Menschen und Arbeitgeber*innen statt, die behinderte Menschen einstellen wollen. Das Zentrum selbstbestimmt Leben (ZsL) in Stuttgart, das das Job-Speed-Dating mit Unterstützung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) durchführt, bietet im Vorfeld am 19.9.2023 ein eintägiges Coaching im Zentrum selbstbestimmt Leben e.V. in Präsenz mit allen teilnehmenden Bewerberinnen und Bewerbern durch, welches sie gut auf das Job-Speed-Dating vorbereitet. Dieses Coaching ist die Voraussetzung für die Teilnahme am Job-Speed-Dating. Anmeldeschluss für das Coaching am 19. September ist der 7. September, wie es in der Ankündigung heißt.

„Wenn Sie

• mit Beeinträchtigung(en) leben,

• einen Job im Raum Stuttgart suchen,

• bereit sind, sich auf neue Erfahrungen einzulassen,

… dann könnte unser Job-Speed-Dating-Format interessant für Sie sein!

Zeigen Sie sich und Ihre

• Persönlichkeit und Stärken, sowie

• Kompetenzen und Qualifikationen“,

heißt es in der Ankündigung für das Job Speed Dating, das am 4. Oktober 2023 im Generationenhaus Stuttgart Heslach stattfindet.

Job-suchende Kandidaten und Kandidatinnen können sich bis 7. September bei Britta Schade unter [email protected] anmelden.

Link zu weiteren Infos: https://www.zsl-stuttgart.de/aktuelles/