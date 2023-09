IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im August 2023

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Deutschland ist weit weg von einem richtigen Verständnis der UN-Behindertenrechtskonvention", so lautet der Titel des Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im August 2023 im Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In mittlerweile bewährter Manier tauschten sich der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul über die Behindertenpolitik des vergangenen Monats aus. Dabei spielte die Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention natürlich eine wichtige Rolle, weil Ottmar Miles-Paul diese mit einem Live-Ticker in den kobinet-nachrichten begleitet hatte.

„Heißer August! Mit über 200 Nachrichten glühten die Drähte bei den kobinet-nachrichten. Neben dem Staatenbericht unserer Nachbarn Östreich, gab es auch am 29. und 30. August 2023 den Auftritt von Deutschland. Im Monatsrückblick werfen wir einen Blick darauf, wie so was abläuft. Wir sprechen über die künstliche Intelligenz und ihre Gefahren und über das neue Buch von Ottmar Miles-Paul. Nachzulesen auf www.kobinet-nachrichten.org„, heißt es in der Ankündigung des Podcast.

