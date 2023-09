Barrieren bei der Bahn: Rolli-Nutzer mit Polizeieinsatz aus ICE eskortiert

ICE mit großem Rollizeichen

Hamburg (kobinet) Kaum war die Staatenprüfung Deutschlands zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention am 30. August 2023 in Genf beendet, bei der vor allem auch die mangelnde Barrierefreiheit kritisiert wurde, sorgten die Barrieren bei der Nutzung der Bahn schon wieder für negative Schlagzeilen und Stress bei den Betroffenen. Auf der Rückfahrt der Grünen Bundestagsabgeordneten Stephanie Aeffner von Genf musste die Rollstuhlnutzerin darum bangen, noch am selben Tag nach Hause zu kommen. Und in hohen Norden gab es Ärger, weil Kay Macquarrie in Hamburg statt bis zum Hauptbahnhof aufgrund einer Verspätung in Hamburg-Dammtor umsteigen wollte. "Ein Rolli-Fahrer wird am Hamburger Hauptbahnhof aus dem Zug gezwungen. Begleitet von der Polizei. Der Grund: Er wollte nur eine Station weiterfahren", schrieb die Tageszeitung taz über die Erfahrungen von Kai Macquarrie, die dieser am 30. August machen musste.

„Wenn Kay Macquarrie von seinem jüngsten Erlebnis am Hamburger Hauptbahnhof berichtet, möchte man es kaum glauben. Am Mittwoch wurde er gezwungen, einen ICE zu verlassen. Mit seinem Rollstuhl. Unter Begleitung der Bundespolizei. Eigentlich wollte er einfach nur eine Station später umsteigen, am Bahnhof Dammtor. Doch die Zugbegleiterin hatte andere Pläne, rief die Ordnungshüter, erteilte dem 47-Jährigen schließlich ein Hausverbot und zwang ihn somit auf den Bahnsteig“, heißt es im Beitrag der taz.

„Bin soeben in Hamburg Hbf von der Zugchefin aus dem ICE ‚geworfen‘ worden. Sie hat dazu die @bpol_nord geholt, die mich herauseskortiert haben. Ich wollte erst eine Station weiter raus, aber sie beharrte auf einem ’sicheren‘ Ausstieg“, postete Kay Macquarrie am 30. August auf X.

„Liebe @DB_Bahn, geht gar nicht! Komme von der #Staatenpruefung zur #unbrk. Wie passend, dass ich heute Nachmittag ne SMS-Erinnerung für die Rückfahrt bekomme und jetzt nix funktioniert. Wenn der verspätete Zug in Basel Bad jetzt nicht auf mich wartet, komme ich nicht mehr zurück.Liebe@DB_Bahn„, postete die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Stephanie Aeffner von ihrer Rückfahrt von der Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Genf am 30. August 2023

