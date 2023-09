Roman verdeutlicht warum Behindertenhilfe wütend macht

Plakat "Budget für Arbeit nutzen" unter dem Ausgaben des Romans Zündeln an den Strukturen liegen

Foto: Barbara Vieweg

Mainz (kobinet) Der vor kurzem von Ottmar Miles-Paul veröffentlichte Roman "Zündeln an den Strukturen" sorgt für Diskussionen über das System der Werkstätten für behinderte Menschen: "Brennende Behindertenwerkstatt – Warum Behindertenhilfe wütend macht", so titelt die Evangelische Zeitung einen von Karsten Packeiser vom Evangelischen Pressedienst (epd) verfassten Beitrag. "Keine Chance auf Arbeit und ein Entgelt unter Mindestlohn: Ottmar Miles-Paul hat einen Roman geschrieben, in dem behinderte Menschen aus Frust ihre Werkstatt anzünden. Er hofft auf eine neue Debatte", hießt es im Untertitel des Beitrags. Passend zur Kritik des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen am ausgrenzenden System der Werkstätten für behinderte Menschen hat der Behindertenrechtler Ottmar Miles-Paul Mitte August 2023 den Roman "Zündeln an den Strukturen" veröffentlicht. "Was wäre, wenn es die Werkstätten für behinderte Menschen nicht mehr gibt?“, fragt sich die auf den Rollstuhl angewiesene Romanheldin.

„Was wäre, wenn es die Werkstätten für behinderte Menschen nicht mehr gibt?, fragt sich die auf den Rollstuhl angewiesene Romanheldin. Dann macht sie sich mit zwei Mitstreitern daran, es auszutesten. Gemeinsam stecken die drei ihre Werkstatt in Brand. Der Behindertenrechtsaktivist Ottmar Miles-Paul kämpft seit Jahrzehnten dafür, Menschen aus den Parallelwelten der Wohnheime und Werkstätten herauszuholen. Nun hat er ein Buch darüber geschrieben, was passiert, wenn Frust über Bevormundung und das nur symbolische Entgelt in Militanz umschlagen“, heißt es in der Einführung des in der Evangelischen Zeitung veröffentlichten epd-Beitrags zum HIntergrund des Romans und zur Kritik von Ottmar Miles-Paul am System der Werkstätten für behinderte Menschen und zur mangelnden Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die ISBN-Nummer für das gedruckte Buch lautet 9783757579388 und für das E-Book: 9783757579760