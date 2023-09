IGEL-Podcast: 10 Jahre behindert und verrückt feiern – Pride Parade Berlin

Sharpic zum IGEL-Podcast zu 10 Jahre Pride Parade Berlin

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Berlin (kobinet) "10 Jahre behindert und verrückt feiern - Pride Parade Berlin", so lautet der Titel des aktuellen Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Nach der Podcast-Sommerpause sprach der "Inklusator" und Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, mit Michi Maxi von der Presse AG der behindert und verrückt feiern Pride Parade Berlin, die am 9. September in Berlin stattfindet.

„Seit 2013 wird in Berlin Laut gefeiert. Die Behindertenszene geht auf die Straße und dies nicht allein. Die Pride Parade wird von einem Bündnis aus behindertenpolitischen, psychiatriekritischen, feministischen und queeren Einzelpersonen organisiert. Sie zusammen rocken Berlin. Die Parade möchte einen sicheren, barrierearmen Raum anbieten – damit alle zusammen ein politisches Zeichen setzen können: Unter anderem werden die Redebeiträge in Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Zum 10. Mal an diesem 9.9.2023 in Berlin. Michi Maxi – Presse AG der behindert und verrückt feiern – Pride Parade Berlin wird uns über die Geschichte berichten und uns erzählen wie wichtig es ist, auf die Straße zu gehen. Hier die wichtigsten Links für die, die am 9.9.2023 dabei sein wollen. Los geht’s um 15 Uhr auf dem Hermannplatz, Neukölln“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast.

Website: https://www.pride-parade.de

Facebook: https://www.facebook.com/PrideParadeBerlin

Instagram: https://www.instagram.com/behindert_und_verrueckt_feiern

Mastodon: https://todon.eu/@PrideParade

Link zum IGEL-Podcast zur Pride Parade in Berlin

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts