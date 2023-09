DCIG vergibt wieder Selbsthilfepreis

Preispokal

Foto: Pixabay/Mohamed_ hassan

FREIBURG (kobinet) Die Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft (DCIG) hat, angefangen von der große DCIG-Fachtagung in Gelsenkirchen, der Präsidiums- und Vorstandssitzung in Augsburg, das legendäre Jugendcamp am Bodensee und die Blogwerkstatt in Waren an der Müritz bis hin zum bevorstehenden Seminar "Mit Tönen und Klängen" auf Norderney ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Sie alle konnten und können nur mit vielen ehrenamtlich Engagierten in den eigenen Reihen auf die Beine gestellt werden. Diese Mitarbeit würdigt der DCIG einmal im Jahr mit einem Selbsthilfepreis für besonders gelungene Projekte und Aktionen.

Eine Übersicht der Gewinnerprojekte der vergangenen Jahre gibt es auf dieser Internetseite des DCIG.

Nun erwartet der DCIG von den Mitglieder, sich mit ihren tollen Projekten für den Selbsthilfepreis 2023 zu bewerben. Einsendungen können einfach mit einer kurzen Präsentation mit Begründung an diese E-Mail-Adresse geschickt werden. Einsendeschluss ist der 27. November 2023. Gekührt wird das Siegerprojekt dann bei der DCIG-Vorstandssitzung Anfang Dezember.