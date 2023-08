Staatenprüfung zur UN-Behindertenrechtskonvention zum Nachlesen und Nachhören

Abschlussbild vom Protestcamp zur Inklusion vor der UNO in Genf

Foto: Corinna Rüffer

Kassel / Genf (kobinet) In einem Live-Ticker haben die kobinet-nachrichten über die Staatenprüfung Deutschlands, das Protestcamp vor dem UNO-Gebäude und Stellungnahmen vor und nach dem Dialog mit dem UN-Ausschuss über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland berichtet. Die beiden Live-Ticker gibt's nun zum Nachlesen. Aber auch die Anhörung vor dem Ausschuss steht im Internet zum Nachschauen bzw. nachhören bereit. Corinna Rüffer hat den kobinet-nachrichten das Abschlussbild vom Protestcamp vor dem UNO-Gebäude geschickt, dass der Verein mittendrin aus Köln organisiert hat und dass viel Aufmerksamkeit in Genf erregt hat. Im folgenden gibt's die Links zu den entsprechenden Angeboten.

Link zum 1. Teil des kobinet-Live-Tickers zur Staatenprüfung Deutschlands vom 29. August 2023

Link zum 2. Teil des kobinet-Live-Tickers zur Staatenprüfung Deutschlands vom 29. August 2023

Link zum Livestream des 1. Teils der Staatenprüfung vor dem UN-Ausschuss vom 29. August 2023 – Hinweis: Bei einem Klick auf das Symbol der Weltkugel gibt es bei einem Klick auf die chinesischen Schriftzeichen die Möglichkeit, die deutsche Übersetzung anzuhören

Link zum Livestream des 2. Teils der Staatenprüfung vor dem UN-Ausschuss vom 30. August 2023 – Hinweis: Bei einem Klick auf das Symbol der Weltkugel gibt es bei einem Klick auf die chinesischen Schriftzeichen die Möglichkeit, die deutsche Übersetzung anzuhören

Zudem kann man sich über die Suche-Funktion der kobinet-nachrichten zahlreiche Berichte und Nachrichten über die Staatenprüfung Deutschlands anzeigen lassen.

