Gehörlosigkeit hautnah: 24 Tage, 24 Einblicke in die Welt der Gehörlosen und der Gebärdensprache

DGS Symbol Gebärdensprache

Foto: public domain

Berlin (kobinet) "24 Tage, 24 Einblicke in die Welt der Gehörlosen und der Gebärdensprache", so kündigt das Projekt Jugend, Empowerment und Mentoring juteo vom Förderverein der Gehörlosen/Hörbehinderten eine Initiative an, die dazu beitragen soll, das Bewusstsein für die Gehörlosenkultur und die Gebärdensprache zu schärfen. Anlässlich des Deaf Awareness Month wird das Projekt ab dem 1. September 2023 auf seinem Instagram-Kanal @_juteo_ einen Gebärdensprachkalender präsentieren. Täglich soll ein Video zur Aufklärung über Gebärdensprache und der Gehörlosenkultur für vornehmlich hörende Menschen ohne Hintergrundwissen veröffentlicht werden.

Ab dem 1.9.2023 soll also auf dem Instagram-Kanal @_juteo_ ein Video auf juteo, dem bundesweiten Kinder,- Jugend-, und Familienteam des Fördervereins der Gehörlosen/Hörgeschädigten gesendet.

Hintergrund:

Der Deaf Awareness Month im September ist eine wichtige Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit auf die Anliegen der Gebärdensprachgemeinschaft zu lenken. Mit dem Gebärdensprachkalender möchte die Initiative nicht nur die Kultur und die Vielfalt der Gebärdensprache feiern, sondern auch das Bewusstsein für die Herausforderungen und Triumphe der Gehörlosen fördern.

Der Gebärdensprachkalender:

Der Gebärdensprachkalender präsentiert jeden Tag ein neues Türchen mit Inhalten rund um die Gehörlosenkultur und die Gebärdensprache. Das Projekt möchte die Gelegenheit nutzen, um wichtige und oft gefragte Fragen zu behandeln, wie etwa „Wie gebärdet man ‚unser Kind‘?“ und „Ist Gebärdensprache international?“. Ziel ist es, eine breite Palette von Themen anzusprechen: von berühmten, gehörlosen Persönlichkeiten bis hin zur Anerkennung der Gebärdensprache.

„Tauchen Sie gemeinsam mit uns in die Welt der Gehörlosenkultur ein! Folgen Sie gerne unserem Instagram-Kanal @_juteo_, um keinen Beitrag unseres Gebärdensprachkalenders zu verpassen“, heißt es in der Presseinformation zu der Aktion.