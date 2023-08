Veranstaltung: Teilhabe in der Entwicklungszusammenarbeit

Bremen (kobinet) "Teilhabe in der Entwicklungszusammenarbeit", so lautet der Titel einer Veranstaltung, die vom Bremer Landesbehindertenbeauftragten, dem Bremer entwicklungspolitischen Netzwerk (BeN) und der LAG Selbsthilfe behinderter Menschen Bremen organisiert wird. Die Veranstaltung findet als Videokonferenz am 18. September 2023 um 18.00 Uhr statt.

„Die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen ist noch lange nicht zur Realität geworden, weder hier noch in den Ländern des Globalen Südens. Menschen mit Behinderungen gehören zu den Bevölkerungsgruppen, die am häufigsten von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind, obwohl das ‚Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ der Vereinten Nationen (UN-Behindertenrechtskonvention) bereits seit 2008 in Kraft getreten ist. Auch in der Agenda 2030, mit ihren 17 globalen Nachhaltigkeitszielen, wird auf die Bedürfnisse behinderter Menschen gesondert eingegangen. Bei der Zielumsetzung ist jedoch bislang wenig bis kein Fortschritt zu verzeichnen. Gering ist auch die Teilhabe von behinderten Menschen in internationalen Entwicklungsprogrammen. Die gleichberechtigte und aktive Einbeziehung in die Entwicklungszusammenarbeit gehört zwar zu den Verpflichtungen der UN-Behindertenrechtskonvention, aber dies geschieht allenfalls punktuell“, heißt es in der Ankündigung der Online-Veranstaltung.

Bis zum 15. September 2023 ist eine Anmeldung zur Veranstaltung mit dem Stichwort „Teilhabe“ per E-Mail an [email protected] möglich.