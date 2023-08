So sollte eine Juristin sein – Interview mit Christina Athenstädt

Berlin (kobinet) Die Schauspielerin Christina Athenstädt ist wieder in die Rolle der blinden Rechtsanwältin Romy Heiland geschlüpft, die in Berlin ihren Mandantinnen und Mandanten hilft, aus der Klemme zu kommen, in die sie geraten sind. Die vierte Staffel der Serie "Die Heiland – Wir sind Anwalt“ startete am 29. August. Im Verbandsmagazin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV) "Sichtweisen“ wurde nun ein Interview mit Hauptdarstellerin Christina Athenstädt veröffentlicht. Das Interview kann auch im Sichtweisen-Podcast angehört werden.

„Christina Athenstädt berichtet, was sie an der Rolle am schwierigsten findet und wie sich ihre Wahrnehmung von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen verändert hat. ‚Unbedingt mehr davon!‘, fordert sie mit Blick auf Menschen mit Behinderungen in Film und Fernsehen – seien es Rollen, die sie spielen, oder Figuren, deren Behinderung nicht ihr Hauptmerkmal ist“, heißt es im Newsletter dbsv-direkt.

Das Interview mit Christina Athenstädt steht im Podcast „Sichtweisen“ (Reihe: Leseprobe) online zur Verfügung unter:

www.dbsv.org/sichtweisen-podcast.html

Um den Beitrag zu hören, suchen Sie einfach in Ihrer Podcast- oder Streaming-App auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet nach „Sichtweisen“. So finden Sie alle Folgen des Podcasts und können ihn abonnieren, heißt es in dbsv-direkt.