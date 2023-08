Live-Ticker 2. Teil: Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Plenarsaal der UN in Genf

Foto: media.un.org

Genf (kobinet) Die Staatenprüfung Deutschlands zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geht heute am 30. August 2023 in Genf in den zweiten und abschließenden Tag. Die kobinet-nachrichten werden im folgenden, wie bereits am ersten Tag des Dialogs mit dem Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen, in einem Live-Ticker über die Entwicklungen in Genf berichten. Die von 10:00 bis 13:00 Uhr stattfindende Staatenprüfung wird ab 10:00 Uhr im Livestream übertragen. Unter den chinesischen Zeichen bei den Sprachen gibt es auch eine Übersetzung in deutscher Sprache. Zudem wird die Veranstaltung auch in Gebärdensprache gedolmetscht. Link zum Livestream: https://media.un.org/en/asset

Link zum ersten Teil des kobinet Live-Tickers zur Staatenprüfung vom 29. August 2023

30. August 2023 – 12:50 Uhr: Jetzt gibts die Möglichkeit zum Antworten der Bundesregierung bis 13:00 Uhr.

30. August 2023 – 12:40 Uhr: Vor der letzten Pause gab es nochmal eindeutige Hinweise in den Statements einiger Ausschussmitglieder, dass Deutschland nicht einfach eine Menschenrechtskonvention unterzeichnen und ratifizieren kann, um sie dann nur ein bisschen bzw. sehr zögerlich umsetzen zu können. Frau Gamio aus Südamerika brachte ihre Empörung über einige Äußerungen Deutschlands auf den Punkt. „Das ist ein Skandal, was hier teilweise gesagt wurde. Sie verstehen den Paradigmenwechseln nciht wirklich.“

30. August 2023 – 12:15 Uhr: Die Antworten der Bundesregierung, vor allem im Bereich inklusiver Bildung und Deinstiutionalisierung machen deutlich, dass Kernpunkte der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland nicht verstanden werden. Immer wieder wird der Begriff der Wahlfreiheit dafür benutzt, um in Sonderwelten zu leben, zu lernen und zu arbeiten, ohne dass auf die mangelnden Alternativen eingegangen wird. Dies wurde von einigen Ausschussmitglidern entsprechend kommentiert.

30. August 2023 – 11:30 Uhr: Die Ausschussvorsitzende begrüßte explizit ihre Vorgängerin Prof. Dr. Theresia Degener, die mit 15 Studierenden nach Genf gekommen ist, um die Staatenprüfung zu verfolgen. Das Lob für ihr Engagement wurde auch von Dr. Rolf Schmachtenberg bekräftigt, der die nächste Antwortrunde der Bundesregierung einleitete.

30. August 2023 – 11:02 Uhr: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe sendete den kobinet-nachrichten folgendes Statement zu seinen bisherigen Eindrücken von der Staatenprüfung: „Vernichtendes Urteil für Deutschland in Sachen Inklusion. Noch immer gebe es ein System der Aussonderung. Die Sondersysteme wurden mit Rassismus verglichen, wo die schwarze Hautfarbe zur Ausgrenzung führte. Jetzt sei es die Behinderung. Erschreckend die Aussage der Kultusministerkonferenz, dass Sonderschulen ihrer Meinung nach vereinbar mit der UN-BRK sei. Verzweifelte Versuche, sich mit der Abschaffung des Wahlrechtsausschusses und dem BTHG zu rechtfertigen, wirkten da eher hilflos. Zur Empörung führte auch die Aussage, jeder Mensch mit Behinderung könnte in Deutschland wohnen, wo er wolle und manche würden halt gerne in Einrichtungen leben „

30. August 2023 – 10:50 Uhr: Frau Kayess vom Ausschuss regt in ihrem sehr nachdenklich machenden Statement auf die Antworten der Bundesregierung an, noch einmal genau auf diese Antworten und den Sprachgebraucht zu achten. Die Worte „Schutz und „gefährdete Gruppen“ nahm sie dabei besonders unter die Lupe. „Sie müssen im Rahmen der BRK bleiben. Wenn wir fragen, hören wir, dass behinderte Menschen an sich nicht besonders gefährdet und empfindlich sind. Sie sagen, es gibt Hürden und Hindernisse, die das Wohlbefinden stören. Dann zuweilen sind Sie in Situation gefangen, in denen sie sich gefährdet fühlen, wo sie Schutz brauchen (…) Menschen in abgesonderten Einrichtungen haben ein größeres Risiko missbraucht und gequält zu werden. Das ist nicht Schutz, Sie setzen sie dem Risiko aus. Deshalb seien sie sehr vorsichtig, wenn Sie Begriffe wie ‚Schutz‘ und ‚besonders verletzlich‘ verwenden.“ Wir stellten nicht die Systemfrage über die Gesellschaft, die wir aufgebaut haben. Sie warnte also davor, diese Begriffe zu verwenden. Es sollten Wege gesucht werden, mit behinderten Menschen selbst zu sprechen.

30. August 2023 – 10:40 Uhr: Wenn man den Antworten der verschiedenen Akteur*innen der deutschen Delegation von Bund und Ländern lauscht, bekommt man den Eindruck, dass zwar viel im klein klein getan wird, dass es viele gesetzliche Regelungen, Konzepte und Studien gibt, dies aber im Alltag von vielen behinderten Menschen nicht ankommt. Denn die Grundstruktur der Aussonderung und des Ableismus sitzt tief in Deutschland. Man doktort also an vielen Baustellen durchaus engagiert herum, schafft auch eine Reihe von Verbesserungen und auch guten Projekten, am Gesamtbild wird aber nicht gerüttelt. Es lohnt sich also im Nachgang des konstruktiven Dialogs die einzelnen Antworten der Bundesregierung genau anzuhören.

30. August 2023 – 10:01 Uhr: Pünktlich um 10:00 Uhr hat die Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen die Sitzung zur Staatenprüfung Deutschlands eröffnet und das Wort an Dr. Rolf Schmachtenberg und die deutsche Regierungsdelegation übergeben, die auf noch nicht beantwortete Fragen der Ausschussmitglieder antworten konnten.

30. August 2023 – 9:50 Uhr: Der Weg zur Staatenprüfung war lang. Das macht das Bild deutlich, dass Corinna Rüffer den kobinet-nachrichten vor dem Beginn des zweiten Anhörungstages in Genf geschickt hat. Links sind die vielen Fahnen der Länder dieser Welt zu sehen. Gleich, um 10:00 Uhr geht’s los mit dem zweiten und letzten Tag der Staatenprüfung. Wie gesagt, unter den chinesischen Zeichen bei den Sprachen gibt’s im Livestream die Übersetzung in deutsche Sprache. Link zum Livestream: https://media.un.org/en/asset

Weg zur Staatenprüfung im UN-Gebäude in Genf

30. August 2023 – 9:35 Uhr: Ein Eindruck aus Österreich, der den kobinet-nachrichten übermittelt wurde, lässt sich so zusammenfassen: „Die deutsche Bundesregierung faselt sich durch die Staatenprüfung.“ Die Grundkritik in Bereichen wie Ableismus, Deinstitutionalisierung, Antidiskriminierung und echte Inklusion werde durch kleinere und größere Aktivitäten und irgendwelchen Plänen für die Zukunft weggeredet. Das Grundprinzip der Konvention sei nicht verstanden worden.

30. August 2023 – 9:33 Uhr: Christiane Link hat mit einem X-Post unter dem Hashtag #Staatenprüfung angemerkt: „Über die Anti-Diskriminierung im Service- und Dienstleistungsbereich redet überhaupt niemand. Behinderung wird als Sozialproblem angesehen, nicht als Rechtsproblem.“ Und weitere postete die in Großbritannien lebende Rollstuhlnutzerin: „Deutschland hat die #UNBRK ratifiziert, ohne sie zu verstehen.“

30. August 2023 – 9:31 Uhr: „In unserem Eingangsstatement anlässlich der #Staatenprüfung zur Umsetzung der #UNBRK nannten wir vier Bereiche, in denen Nachholbedarf besteht: Inklusive Bildung – Selbstbestimmung – Barrierefreiheit bei privaten Akteuren – Mindestbeteiligungsstandards“, dies postete das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) per X. Dr. Britta Schlegel und Dr. Leander Palleit haben bei der gestrigen Sitzung diese Punkte engagiert erläutert. Und weiter postete das MenschenrechtsInstitut: In Deutschland werden noch immer mehr als die Hälfte der Schüler*innen mit sonderpädagogischer Förderung an Förderschulen unterrichtet. Sie haben ein Recht auf #Inklusion!“

30. August 2023 – 9.05 Uhr: Hier einige Stimmen via X-Posts zum ersten Tag der Staatenprüfung:

Corinna Rüffer, Bundestagsabgeordnete der Grünen, postete: „Für die Deinstitutionalisierung ist ausreichender barrierefreier Wohnraum unabdingbar, betont Staatssekretär Schmachtenberg. Da liegt er ganz bestimmt richtig.“ Und weiter: „Warum gibt es noch immer keine systematische Strategie gegen Gewalt in Einrichtungen, möchte der Ausschuss außerdem völlig zurecht wissen.“ Und in Sachen außerklinische Intensivpflege merkt Corinna Rüffer an: „Ausschuss kritisiert, dass durch das #IPreG Menschen, die dauerhaft beatmet werden, in stationäre Einrichtungen genötigt werden. Gut, dass solche konkreten und brennenden Themen hier auf den Tisch kommen. #CRPD #UN_BRK“ Zudem weist Corinna Rüffer darauf hin: „Die Monitoringstelle @DIMR_Berlin stellt klar, dass Deinstitutionalisierung kaum vorangeht in Deutschland.“

Hubert Hüppe, Bundestagsabgeordneter der CDU bemerkte auf Facebook: „Leider sind hier nur die Abgeordneten von #CDU und den #Grünen vertreten – ich rechne damit, dass die #Bundesregierung heute stark kritisiert wird!“

Stephanie Aeffner, Bundestagsabgeordnete der Grünen postete: „Der Ausschuss steigt gleich voll ein bei der #staatenpruefung zur #UNBRK: Inklusion würde immer wieder umdefiniert und die UNBRK teilweise nicht richtig verstanden. Sonderwelten sind keine Unterstützung, sondern Diskriminierung! Das steht im Widerspruch zur UNBRK.“

Katrin Langensiepen, Europaabgeordnete der Grünen, bemerkte in einem X-Post: Was wir als @EUparliament schon lange fordern, sowie auch in meinem damaligen Bericht: die Deinstitutionalisierung @RosemaryKayess fragt aus dem Ausschuss die Delegation, ob es eine Deinstitutionalisierung Strategie gibt.“ In einem anderen Post bemerkt die Europaabgeordnete: „Auch der schweizer Jurist und Mitglied im Ausschuss für Menschen mit Behinderung Markus Schefer kritisiert das massive Festhalten an Sonderwelten.“

30. August 2023 – 9:00 Uhr: „Integration kommt vielfach nicht voran“, so titelt das aerzteblatt einen Beitrag über die Staatenprüfung, in dem u.a. Jürgen Dusel und Prof. Dr. Sigrid Arnade zitiert wird.

Link zum Beitrag des aerzteblatt vom 29. August 2023

30. August 2023 – 8:56 Uhr: Mit der Fortsetzung der Antworten der Bundesregierung auf die Fragen des Ausschusses zum zweiten Block zu den Artikeln 10 – 20 der UN-Behindertenrechtskonvention geht es ab 10:00 Uhr in Genf weiter. Unter folgendem Link kann man der Veranstaltung im Livestream folgen: https://media.un.org/en/asset – für die deutsche Sprache bei den Sprachen auf die chinesischen Zeichen klicken.

30. August 2023 – 8:53 Uhr: Prof. Dr. Sigrid Arnada hat den kobinet-nachrichten folgende Stichworte als Reümee des ersten Teils der Staatenprüfung am 29. August geschickt: „Protestcamp zur mangelnden Umsetzung schulischer Inklusion ist super und zieht Aufmerksamkeit und Presse. Ausschussmitglieder sind gut vorbereitet und stellen genau die richtigen Fragen, die die Schwachpunkte deutscher Behindertenpolitik entlarven. Die Regierungsdelegation wirkt überfordert: Viele Fragen werden gar nicht beantwortet oder teilweise so, dass ich mich frage, auf welchem Stern die Redner*innen leben. Starke Vorstellung des Komitees, schwache Vorstellung der deutschen Regierung.“

Link zum 1. Teil des kobinet-Livetickers zur Staatenprüfung vom 29. August 2023