Fußball Inklusionstage in Köln

Foto: gemeinfrei

Köln (kobinet) Vom 15. bis zum 17. September 2023 wird die DFB-Stiftung Sepp Herberger gemeinsam mit der Sportstadt Köln, dem Fußball-Verband Mittelrhein, dem 1. FC Köln und weiteren Kooperationspartnern erneut die "Fußball-Inklusionstage“ auf dem Roncalliplatz in Köln ausrichten. "Nach dem Motto 'Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft' wird die bunte Vielfalt des Handicap-Fußballs einer breiten Öffentlichkeit demonstriert. Zahlreichen Fußballerinnen und Fußballern mit und ohne Behinderung aus der gesamten Bundesrepublik wird die Teilnahme an einem besonderen Sportangebot, das für unvergessliche Momente sorgt, ermöglicht", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Link zu weiteren Infos zur Veranstaltung