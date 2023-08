Staatenprüfung Deutschlands am 29. und 30. August im Livestream verfolgen

No body found to use for abstract...

Foto: BIZEPS Wien

Genf (kobinet) Wer sich dafür interessiert, welche Fragen die Mitglieder des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen der deutschen Delegation der Bundes- und Länderregierungen stellt und welche Antworten die deutschen Vertreter*innen dazu parat haben, all die können die Staatenprüfung Deutschlands zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention am 29. und 30. August 2023 im Livestream verfolgen. Der konstruktive Dialog, wie das Anhörungsverfahren offiziell heißt, wird am 29. August von 15:00 bis 18:00 Uhr und am 30. August von 10:00 bis 13:00 Uhr stattfinden und im Livestream im Internet übertragen.

Hier die von der Monitoringstelle UN-Behindertenrechtskonvention beim Deutschen Insitut für Menschenrechte bekanntgegebenen Links für die Live-Übertragungen des konstruktiven Dialogs zur Staatenprüfung Deutschlands:

– 29. August ab 15 Uhr: https://media.un.org/en/asset/k1a/k1aee33qdr

– 30. August ab 10 Uhr: https://media.un.org/en/asset/k1a/k1athepunl