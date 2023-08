Bundestag mit neuer Optik für Internetauftritt in Leichter Sprache

Bundestag Symbol

Foto: Bundestag, gemeinfrei

Berlin (kobinet) Das Internetangebot des Deutschen Bundestages in "Leichter Sprache“, das bereits seit 2012 existiert, wurde grundlegend überarbeitet. Die Texte wurden mit neuen Illustrationen versehen, um die Arbeit des Deutschen Bundestages auf leichte Art und Weise anschaulich zu erklären. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Leseschwächen, Lernschwierigkeiten und solche, die gerade Deutsch lernen, heißt es in einer Presseinformation des Deutschen Bundestages.

Zu finden sind die Angebote des Deutschen Bundestages in „Leichter Sprache“ unter https://www.bundestag.de/leichte_sprache.

„Beschrieben werden unter anderem die Aufgaben des Parlaments und seiner Abgeordneten, der Ablauf der Bundestagswahl, Lage und Namen der Gebäude, Besuchsmöglichkeiten und Wege der Kontaktaufnahme. Auf Fremdwörter wird verzichtet, Satzbau und Wortwahl sind vereinfacht, die Schrift ist deutlich größer. So können Inhalte besser gelesen und verarbeitet werden. Zusätzlich zum Online-Angebot wird die Beilage ‚leicht erklärt!‘ der Wochenzeitung ‚Das Parlament‘ bereitgestellt, ebenso die aktuelle Einladung zum ‚Tag der Ein- und Ausblicke‘ am 3. September 2023“, heißt es in der Presseinformation des Deutschen Bundestages.

Weitere barrierefreie Angebote stehen bereit unter:

https://www.bundestag.de/services/barrierefrei_online

https://www.bundestag.de/besuche/barrierefrei_besuch