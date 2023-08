Wesentliche Lücken bei Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland

Pressefoto von Hubert Hüppe

Foto: René Golz

Berlin (kobinet) Der Berichterstatter für die Belange von Menschen mit Behinderungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Gesundheitsausschuss, Hubert Hüppe wird sich bei der Staatenprüfung Deutschlands in Genf mit Inklusionsaktivist*innen treffen, die vor Ort mehr Einsatz für das Menschenrecht auf Teilhabe einfordern. "Ich werde ihren Protest unterstützen", erklärte Hubert Hüppe in einem Statement für die kobinet-nachrichten im Vorfeld der Staatenprüfung am 29. und 30. August 2023. Und weiter betont er: "Das größte Problem ist der Sieg der Sonderstrukturen. Das gilt nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder.

Statement von Hubert Hüppe vor der Staatenprüfung Deutschlands zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Nächste Woche werde ich als Bundestagsabgeordneter mit sehr gemischten Gefühlen zur Staatenprüfung nach Genf fahren. Es wäre eine absolute Übererraschung, wenn die Bundesregierung dort nicht ein miserables Zeugnis bekommt.

Bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland besteht beträchtlicher Aufholbedarf. In der Lebensrealität der meisten Menschen mit Behinderungen bleiben bisher Bedeutung und Tragweite der Konvention rechtlich und praktisch wirkungslos.

Am 29. und 30. August wird Deutschland vom einem unabhängigen Fachgremium – dem Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen in Genf – auf die Einhaltung des Regelwerks geprüft. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie die Mängel klar benennt und nichts schönredet.

Die Länderprüfung bei den Vereinten Nationen, das sogenannte „Staatenberichtsverfahren“, ist ein wichtiges Instrument der Staatengemeinschaft. Die Bilanz für Deutschland lässt sich in einem kurzen Satz zum Ausdruck bringen: Kein maßgeblicher Erfolg gelungen. Ich weiß nicht, wie die deutschen Regierungsvertreter ihr Nichtstun rechtfertigen wollen. Klar ist, dass auch in den letzten Jahren der Vorgängerregierung die Inklusion nicht wirklich tatkräftig vorangetrieben wurde, In den letzten zwei Jahren herrscht, trotz vieler Versprechen im Koalitionsvertrag, fast absoluter Stillstand. Kleine Verbesserungen werden nachträglich verwässert. Die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen bei Gesetzen, die sie betreffen, sind absolut ungenügend und ich habe den Eindruck, dass die Beteiligung eher als lästig angesehen wird. Das größte Problem jedoch ist der Sieg der Sonderstrukturen. Das gilt nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder.

Während andere Länder, wie beispielsweise Italien, bei der Umsetzung inklusiven Unterrichts dem Rest der Welt zeigen, wie es geht und fast alle Kinder mit Behinderungen mittlerweile gemeinsam beschult werden, aber auch zum Beispiel Irland einen höheren Anteil an Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verzeichnen kann, der hierzulande kaum zu finden ist – verfestigen sich Sonderstrukturen in Deutschland immer weiter – ob in Form von Werkstätten für behinderte Menschen oder der sogenannten „Förderschulen“. Inzwischen werden in vielen Bundesländern sogar wieder mit sehr viel Geld neue Sonderschulen gebaut. Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz haben heute einen höheren Anteil am Sonderschülern als vor der Verabschiedung der UN-BRK.

Auch in anderen Bereichen fehlt es. So hat die Ampelregierung entgegen ihrem Koalitionsvertrag keine konkreten Schritte zur Erstellung des für Ende 2022 versprochenen Aktionsplans für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen unternommen. Für die erste Gesetzesinitiative zur Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen seit ihrem Amtsantritt hat sie sich mehr als 16 Monate Zeit gelassen und die war mehr als enttäuschend.

Ich werde mich in Genf mit Inklusionsaktivist*innen treffen, die vor Ort mehr Einsatz für das Menschenrecht auf Teilhabe einfordern. Ich werde ihren Protest unterstützen. Die Hoffnung, die mich nach Genf treibt, ist, dass diese Proteste in Deutschland gehört werden. Vielleicht schafft es dadurch das Thema Inklusion wieder etwas mehr in die Schlagzeilen. Denn leider habe ich den Eindruck, dass auch in den Medien das Thema wesentlich weniger eine Rolle spielt. Die Hoffnung, dass sich kurzfristig wirklich etwas Grundlegendes für mehr Teilhabe ändert, habe ich leider nicht. Das hält mich aber nicht davon ab, dafür zu kämpfen.

