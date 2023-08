EUCREA-Forum will Impulse für inklusive künstlerische Bildung setzen

Plakat: Zunkunft ist Jetzt

Foto: Oskar Lovis kaethek Kunsthaus

Berlin (kobinet) Bei der EUCREA-Tagung ZUKUNFT IST JETZT! am 21. und 22. September in Berlin weißensee diskutieren 50 Panelist*innen und Workshop-Geber*innen mit 120 Gästen die Zukunft der inklusiven Hochschulausbildung in Theater, Tanz, Musik und Bildende Kunst.

