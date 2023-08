Podcast: Wiese bekommen Werkstattbeschäftigte keinen Mindestlohn?

Bild zum Podcast

Foto: Justice Baby

Karlsruhe (kobinet) Im neuen Roman von Ottmar Miles-Paul "Zündeln an den Strukturen" sind die Protagoinst*innen von der Situation in der Werkstatt für behinderte Menschen so frustriert, dass sie diese in Brand setzen. Unter anderem ärgern sie sich, dass sie keine angemessene Bezahlung weit unter dem Mindestlohn bekommen. In der 9. Folge von "Justice, Baby! Der Podcast zu Recht und Gerechtigkeit" der Stiftung Forum Recht geht es u.a. um die Frage, die auch die Romanfiguren beschäftigen, nämlich warum Menschen mit Behinderungen in Werkstätten keinen Mindestlohn bekommen. Gastgeberin Kathrin Schön spricht mit Andrea Schöne, freie Journalistin und Beraterin für inklusive Medienangebote sowie Anti-Ableismus-Trainerin, und Stefan Flach-Bulwan, Leiter des Projekts "Recht haben, Recht bekommen“ der Pfeifferschen Stiftung Magdeburg.

„Justice, Baby! Der Podcast zu Recht und Gerechtigkeit“ ist der erste Podcast der Stiftung Forum Recht und geht in 13 Folgen der Frage nach, was Gerechtigkeit ist. Er ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Die Stiftung wurde 2019 als bundesunmittelbare Stiftung mit Sitz in Karlsruhe gegründet. Sie gestaltet vielfältige Formate zum Austausch über Recht und den Rechtsstaat. Unter nachfolgendem Link erhalten Sie weitere Informationen. Darauf hat die hessische Landesbehindertenbeauftragte Rika Esser aufmerksam gemacht.

Link zur Seite der Stiftung und zur Nummer 9 des Podcast: https://stiftung-forum-recht.de/justice-baby-podcast/