Foto: BR

Berlin (kobinet) "Raus aus der Werkstatt und rein in den Arbeitsmarkt" - so lautet der Titel eines aktuellen Beitrags auf der Plattform "Die Neue Norm", auf den Raul Krauthausen in seinem neuesten Newsletter aufmerksam macht. "In Deutschland arbeiten 320.000 Menschen mit einer Behinderung in Werkstätten. Sven Papenbrock hat 13 Jahre lang in einer solchen gearbeitet. Doch eigentlich wollte er immer auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. In seinem Beitrag gibt er einige Tipps, wie Unternehmen Menschen mit Behinderung beschäftigen können", heißt es in der Einführung des Beitrags.

