Wie barrierefrei und inklusiv sind eigentlich die Sportangebote in Deutschland

FRECHEN-BUSCHBELL (kobinet) Um den Stand der Sport- und Bewegungsangebote hinsichtlich der Barrierefreiheit und der Aspekte der Inklusion zu ermitteln führt das Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport (FIBS gGmbH) - An-Institut der Deutschen Sporthochschule Köln eine deutschlandweite Befragung durch. Die Befragung nimmt sowohl die Perspektiven von Menschen mit Behinderungen als auch die von Einrichtungs-, Unternehmens- und Gruppenleitungen sowie Assistenzkräften in den Blick.

Die Angebote und Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in der Sportlandschaft werden immer mehr. Jedoch gibt es hier, wie in anderen Lebensbereichen auch, nach wie vor zu viele Barrieren. Dadurch können noch viel zu wenige Menschen mit Behinderungen von den positiven Effekten des Sports profitieren.

Das soll sich ändern.

Von Barrieren und Einschränkungen der Selbstbestimmtheit betroffene Personen mit einer Behinderung, Personen in leitender Funktion in Einrichtungen, Unternehmen und Organisationen sowie Fachpersonen in einer Assistenzfunktion für Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, an der Befragung teilzunehmen.

Die Umfrage dauert 10 Minuten. Weitere Angaben dazu sowie den Zugang zu dieser Umfrage gibt es unter diesem Link.