Lufthansa Technik sucht hörbehinderte Auszubildende

Hamburg (kobinet) In Hamburg bei der Lufthansa Technik werden seit 20 Jahren gehörlose Menschen für den Beruf Werkzeugmechaniker ausgebildet. Sie sind gefragte Spezialist*innen, die Flugzeugbauteile, Vorrichtungen oder Werkzeuge anfertigen und bearbeiten. Ab sofort können sich interessierte Hörgeschädigte für die dreieinhalbjährige Ausbildung zum Werkzeugmechaniker (m/w/d) unter lufthansagroup.careers bewerben. Die Auszubildenden werden fit für die Praxis gemacht, indem sie mehrwöchige Unterrichtsblöcke in der Berufsschule besuchen und Lehrgänge sowie spannende Praxisphasen in den Ausbildungswerkstätten von Lufthansa Technik absolvieren. Darauf machte Judith Nothdurft die kobinet-nachrichten aufmerksam.

Zusätzlich fänden Einsätze in unterschiedlichen Bereichen der Lufthansa Technik statt. Während der gesamten Ausbildungszeit werden sie von Gebärdensprachdolmetscher*innen begleitet und unterstützt, auch in der Berufsschule. In einem kurzen Film auf www.deafservice.de bekommen Interessierte ausführliche Informationen über die Ausbildung und den Beruf aus erster Hand von der gehörlosen Anna in Gebärdensprache. Sie hat 2014 mit der Ausbildung zur Werkzeugmechanikerin gestartet und diese 2018 erfolgreich abgeschlossen. Der Film ist bis zum 30.09.23 barrierefrei in Gebärdensprache und mit Untertitelung auf dem Informationsportal für Hörbehinderte www.deafservice.de zu sehen, heißt es in der von Judith Nothdurft verbreiteten Info.