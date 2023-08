Danke Greta – erster Schulstreik von Greta Thunberg vor 5 Jahren

Sharepic zu 5 Jahre Fridays for Future mit Bild von Greta Thunberg

Foto: Campact

Berlin (kobinet) "Heute gibt es einfach mal nur Herzen für alle #FridaysforFuture-Aktivist*innen. DANKE, dass ihr da seid!" Diese Nachricht postete Campact am 20. August 2023, dem nunmehr fünften Jahrestag des ersten Schulstreiks der Klimaaktivistin Greta Thunberg, bei dem sie gerade einmal 15 Jahre alt war. "5 Jahre Fridays for Future: Danke Greta und allen Aktivivist*innen" schreibt Campact auf dem Charepic zum Post. Weiter heißt es darauf mit einem Bild der sitzenden Greta Thunberg mit einem Zitat von ihr: "Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen." Greta Thunberg ist dabei nicht nur ein Vorbild für die Klimabewegung, sondern auch für viele behinderte Menschen. Als autistisches Mädchen hat sie Flagge gezeigt und trotz zum Teil heftiger Anfeindungen sozusagen "ihr Ding" gemacht, ihren Weg gefunden, was letztendlich von sehr vielen Menschen unterstützt wurde und wird.

Link zum Campact-Sharepic auf X