Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung lädt zu digitaler Entdeckungs-Reise ein

Foto: Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung

Kassel (kobinet) Zu einer digitalen Entdeckungs-Reise lädt das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung vom 4. bis 9. September 2023 ein. "Bleibe neugierig und gehe ganz bequem von zu Hause aus auf Reisen", heißt es dazu in der Ankündigung der kostenfreien Online-Veranstaltungen. Vom 4. bis 8. September 2023 gibt es jeden Tag eine Möglichkeit zum Austausch miteinander. Alle Treffen finden über ZOOM statt und gehen maximal drei Stunden. Am Samstag, 9. September, endet die Reise mit dem digitalen Netzwerk-Treffen von 10 bis 15 Uhr. Es gibt insgesamt 6 Online-Veranstaltungen, heißt es in der Ankündigung.

