Barrierefreies DIXI-Klo auf Waldfriedhof

DIXI Klo auf Waldfriedhof in Brandenburg

Foto: Natalie Rosenke

Berlin (kobinet) "Ich musste erst 46 Jahre alt werden und einen Waldfriedhof in Brandenburg besuchen, um das erste Rolli-DIXI-Klo meines Lebens zu sehen. Und damit ist die #Barrierefreiheit dieses Waldes in puncto WC höher als die fast aller Restaurants in der Einkaufsstraße bei mir." Diese X-Nachricht postete Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung (GgG), die sich im Bündnis AGG Reform Jetzt für eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes einsetzt.

Natalie Rosenke wird übrigens auch am 19. August mit dabei sein, wenn Aktive aus dem Bündnis AGG Reform Jetzt einige Stationen beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung aufsuchen, um für die längst überfällige Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zu werben. Denn gerade Menschen, die aufgrund ihres Gewichts diskriminiert werden, haben bisher so gut wie keine Möglichkeiten, sich gesetzlich dagegen zu wehren. Das muss sich nach Ansicht von Natalie Rosenke schleunigst ändern. Treffpunkt ist am 19. August um 9:50 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin.

