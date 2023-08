Randgruppenkrawall: Kein Rückfall in die Barbarei

Plakat der Randgruppenkrawalle am 12. August 2023

Foto: Behindertenverband Bayern

München (kobinet) Am 12. August 2023 war es wieder einmal soweit. Behinderte Menschen und ihre Verbündeten sind im Rahmen des Randgruppenkrawalls in München wieder auf die Straße gegangen und haben Flagge für Inklusion und Menschenrechte gezeigt. Auf dem Marienplatz wurden viele Reden gehalten, so auch vom ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, der angesichts aktueller Diskussion vor einem Rückfall in die Barbarei warnte.

